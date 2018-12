Apple-Aktie: Langsam geht es wieder aufwärts!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple hat am Mittwoch einen kleinen Kursgewinn geschafft. Dieser taugt noch nicht dazu, einen endgültigen Ausbruch zu vermuten. Dennoch hat der Wert die Chance, in den kommenden Tagen einige Kursgewinne zu realisieren. Denn: Noch immer schafft es Apple, zumindest in der Nähe der Marke von 150 Euro zu verlaufen. Damit hat die Aktie den Abwärtstrend nicht verlassen, aber noch keine unüberwindbare ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.