Apple Aktie: Die Lage spitzt sich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Vor Kurzem machten Schlagzeilen über einen Streit zwischen Apple und dem Spielekonzern Epic die Runde. Letzterer entschied sich dazu, den iPhone-Hersteller bei In-App-Käufen seines Spiels „Fortnite“ zu übergehen und Zahlungen von Kunden direkt abzuwickeln um so die 30 Prozent an Provision zu umgehen. Was folgte, war der Rausschmiss aus dem App Store und eine Klage, deren Ausgang noch offen ist. Es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung