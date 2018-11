Apple-Aktie: Kurzfristiger Ausbruch möglich!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple hat in den vergangenen Tagen einen deutlichen Aufschwung geschafft. Der Wert ist von etwa 175 Euro binnen dreier Handelssitzungen um mehr als 5 % nach oben geklettert. Die Aktie stößt nunmehr an Barrieren, die eine Entscheidung über den kurzfristigen Verlauf hervorbringen wird. 190 Euro sind die maßgebliche Größe, an der dieser Titel in den kommenden Tagen noch zu knabbern haben

Ein Beitrag von Frank Holbaum.