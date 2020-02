Apple-Aktie: Kurs vor neuem Rekordhoch?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Apple Aktionäre scheinen kein Halten mehr zu kennen, der Rückschritt des Kurses wurde in den vergangenen Tagen zum Einstieg genutzt und dadurch stieg der Kurs innerhalb weniger Tage wieder fast auf das Rekordniveau. Die Aufwärtsbewegung ist wirklich beachtlich, zu einer Gegenreaktion ist es in den letzten 6 Monaten so gut wie nicht gekommen. Kaufsignale sind deshalb auch aus charttechnischer Sicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



