Apple-Aktie: Der Kultwert meldet sich zurück…

Apple konnte auch am Freitag weiter steigen. Der Wert der Kultaktie kletterte um fast 2,5 %. Damit sind die Chancen auf einen weiteren Kursanstieg groß, meinen die charttechnischen Analysten. Die Aktie befinde sich in einem starken Aufwärtsmarsch, so die Meinung der Analysten. Der Wert hat zwar zuletzt über Wochen auf Höhe von 190 bis knapp 200 Euro eine kleine Pause eingelegt. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.