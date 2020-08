Apple-Aktie: Könnte das für sinkende Kurse sorgen?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Es gibt nur wenige Unternehmen an der Börse, die bei den Anlegern derartig beliebt sind wie Apple. Seit der Tech-Konzern mit dem iPod die Welt im Sturm eroberte und später mit dem iPhone den Mobilfunkmarkt revolutionierte, gibt es neue Rekordzahlen am laufenden Band und der Aktienkurs kennt seit Jahren nur eine Richtung: nach oben. Es scheint oft so, als wäre der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung