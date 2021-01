Apple Aktie: Klagt in der EU auf 200 Millionen Dollar?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) wurde von einer Verbraucher-Interessenvertretung in Europa wegen Vorwürfen verklagt, das Unternehmen habe iPhones absichtlich verlangsamt, berichtete die Financial Times am Montag.

Euroconsumers – die Interessenvertretung – verklagt das von Tim Cook geführte Unternehmen auf 217,4 Millionen Dollar (180 Millionen Euro) in Sammelklagen in Belgien und Spanien. Laut FT plant sie in den kommenden Wochen auch Klagen in Italien



