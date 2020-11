Apple-Aktie: Klage gegen Epic Games abgewiesen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die beiden Schadenersatzklagen von Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) gegen den Spieleentwickler Epic Games Inc. wurden von einem US-Bezirksgericht abgewiesen, berichtete Bloomberg am späten Dienstag.

Was geschah

"Dies ist ein Fall von Vertragsbruch mit hohen Einsätzen und ein Kartellverfahren, und das ist meiner Ansicht nach alles", sagte die US-Bezirksrichterin Yvonne Gonzalez Rogers zum Gerangel zwischen den beiden Unternehmen. Zusätzlich zu der Klage wegen Vertragsbruch hatte Apple zwei



