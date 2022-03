Apple-Aktie: Klage erhoben!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

AliveCor Inc. beschuldigt(NASDAQ:AAPL) Watch, den Herzfrequenz-Algorithmus verändert zu haben, was es Dritten erschwert, den Nutzer zu informieren, wann ein EKG oder Elektrokardiogramm gemacht werden soll, berichtet Reuters. In der Klage vom Mai 2021 wird Apple vorgeworfen, sich einen unfairen Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten verschafft und das Leben unzähliger AliveCor-Nutzer gefährdet zu haben. Der Bericht fügte hinzu, dass ein US-Bezirksrichter AliveCor, dessen ...