Apple Aktie: Kein Grund zu verzagen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Auch die Apple-Aktie musste in den letzten Wochen Verluste hinnehmen und der Kurs, der noch am 12. Februar bei 327,22 US-Dollar ein Hoch knapp unterhalb des im Januar markierten Allzeithochs ausgebildet hatte, ging in eine Abwärtsbewegung über. Dennoch gibt es für die Bullen derzeit noch keinen Grund, die Flinte ins Korn zu werfen.

Stützen kann sich diese Gelassenheit auf die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung