Apple Aktie: Kein Ende der Rally in Sicht?

Es ist noch nicht vorbei. Das, wovor Wissenschaftler und Mediziner seit Wochen warnen, scheint in den USA mit verheerender Wirkung einzutreten: Die zweite Welle der Corona-Pandemie schwappt durchs Land. Daher sieht sich der Apple-Konzern gezwungen, vorsorglich wieder einige seiner Apple-Stores zu schließen. Laut Konzern-Mitteilung betreffe dies mehr als zwei Dutzend Läden in sieben Bundesstaaten. Das berichtete das Finanzportal „finanzen.net“ am Donnerstag.

