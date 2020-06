Apple Aktie: Kaufsignal in Sicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Flexibel muss man sein. Erst recht in einer Krise. Und erst recht, wenn man den Ruf hat, ein innovatives Unternehmen zu sein, mit Kult-Faktor und weltweiter Fan-Gemeinde. Die Rede ist vom Apple-Konzern. Dieser schicke sich gerade an, sein Geschäftsmodell zu transformieren, hieß es in einem Beitrag, der am Mittwoch auf dem Börsenportal „aktiencheck.de“ erschienen ist. Zitiert wurde dabei das Anlegermagazin „Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung