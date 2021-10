Apple-Aktie: Jony Ive feiert Steve Jobs am 10. Jahrestag seines Ablebens!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Anlässlich des 10. Todestages von Steve Jobs erinnerte der ehemalige Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) Chief Design Officer Jony Ive – der bei Jobs’ Beerdigung die Trauerrede hielt – in einer im Wall Street Journal veröffentlichten Würdigung an den Mann, den er als “meinen engsten und treuesten Freund” bezeichnete.

Ive, der Apple 2019 verließ, um seine eigene Designfirma LoveForm zu gründen, räumte



