Apple-Aktie: Jetzt wird es eng!

Apple ist in Europa in den ersten Handelsstunden am Mittwoch etwas schwächer geworden und rutschte auf unter 157 Euro ab. Die ersten Handelsergebnisse in den USA hingegen deuteten auf wieder steigende Notierungen hin. Damit hat die Aktie nun Rätsel hinterlassen. Der tiefe Sturz innerhalb eines Monats mit einem Minus von fast 20 % jedenfalls hat den Titel in einen kurzfristigen charttechnischen Abwärtstrend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.