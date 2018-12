Apple-Aktie: Jetzt geht es wieder rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple berappelt sich wieder. Der Titel konnte am Montag einen Aufschlag in Höhe von mehr als 2 % verbuchen und eroberte in Deutschland die Marke von 160 Euro zurück. Damit fehlt nicht mehr viel und der charttechnische Aufwärtsmarsch kann wieder aufgenommen werden.

Dieser war kurzzeitig unterbrochen worden, nachdem Zweifel an den Verkaufsaktivitäten des Konzerns aufgekommen waren. Speziell der Absatz des neuen iPhone-Modells ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.