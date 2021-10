Apple Aktie: JP Morgan senkt als zweites Unternehmen die Verkaufsziele für das Apple iPhone!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

JPMorgan war am 19. Oktober das zweite Maklerunternehmen innerhalb von zwei Wochen, das seine Prognose für die iPhone-Verkäufe von Apple Inc.(NASDAQ:AAPL) für das entscheidende Weihnachtsquartal senkte, da der weltweite Chipmangel und die Schließung von Fabriken in Asien endlich aufholen, berichtet Reuters.

Das ist passiert

JPM senkte seine iPhone-Umsatzprognose für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2002 auf 63 Milliarden US-Dollar, was einen Rückgang von



