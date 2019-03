Apple Aktie: Ist der Anstieg schon vorbei?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Anstieg, der am Anfang des Jahres begonnen hat, ist nach nur einem Monat abgeflacht und hat sich zu einer Seitwärtsbewegung gebildet. Die SMAs zeigen drei Verkaufssignale an, von denen eines in Kürze neutralisiert werden könnte, da die SMA (38) auf die sinkende SMA (100) zugeht. Der aktuelle Aktienwert liegt bei 176 USD und ist um ca. 3 % gestiegen und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.