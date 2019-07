Apple-Aktie: Ist die Aktie noch ein Buy?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Am 30. Juli wird Apple seine Bücher öffnen und Einblick in die Zahlen zum dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2018/19 gewähren. Im Vorfeld präsentiert sich die Aktie in bullischer Verfassung. Seit Anfang Juni zeigt die Kurve wieder nach oben. Zwar hat die Aufwärtsdynamik zuletzt etwas nachgelassen, doch bis zum 2019er-Hoch bei 215,31 US-Dollar fehlen gerade einmal 5 Prozent. Auch das darüber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung