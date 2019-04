Apple Aktie: Irrt Buffett?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple ist am Montag zum Auftakt des Börsenhandels minimal nach unten gefallen. Dabei allerdings musste der Wert noch nicht einmal die Untergrenze von 185 Dollar im US-Handel unterkreuzen. In Deutschland gelang es zudem, die 168er-Marke (in Euro) nach unten zu verteidigen. Das zeigt, dass der Wert im Aufwärtstrend verläuft. Damit bleiben derzeit mangels entscheidender Widerstände Kurse von mehr als 205 Dollar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.