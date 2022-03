Apple-Aktie: Höhere Marktanteil in Asien?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Das neu eingeführte iPhone SE der dritten Generation von Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) könnte dem Tech-Riesen helfen, Marktanteile in wichtigen Märkten wie China und Indien zu gewinnen, so Counterpoint Research.

Der verbesserte Chipsatz und die 5G-Konnektivität des Billig-iPhones könnten die Kunden in den beiden asiatischen Märkten ansprechen, so Counterpoint Research-Analyst Matthew Orf in einem Blogbeitrag.

Die Kombination aus 5G-Konnektivität und Apples neuestem Chipsatz zu



