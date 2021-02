Apple Aktie: Höhere Dividende?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Aktionäre von Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) Aktionäre haben für die Wiederwahl des gesamten Board of Directors des Unternehmens gestimmt und auch das 2020 Executive Compensation Programm genehmigt, berichtete CNBC am Dienstag. Das Unternehmen plant außerdem, die Dividende zu erhöhen.

Die diesjährige Aktionärsversammlung fand am Dienstag in einem virtuellen Format statt.

Die Vergütung von Apple-CEO Tim Cook im Jahr 2021 wird eine



