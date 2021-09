Apple-Aktie: Hier fallen die Rekorde!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Nach einer Konsolidierung in Form eines bullischen Wimpels hat die Apple-Aktie Mitte August wieder in den Angriffsmodus gewechselt. Inzwischen hat der Kurs mehrere Rekordstände erreicht, an diesem Mittwoch wurde an der Nasdaq im Tagesverlauf eine neue Bestmarke mit 154,98 US-Dollar (USD) erreicht. Für Kursfantasie sorgen Gerüchte um die Einführung einer neuen iPhone-Generation. Traditionell stellt Apple seine neuen Modelle im September vor, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



