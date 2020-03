Apple Aktie: Hält folgende Linie jetzt den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Aktie | ISIN:US0378331005 | WKN:865985

Um 328 USD wurde das letzte Hoch markiert. Von dort an fiel das Wertpapier um etwa 20 % auf 256 USD. Schaut man sich die außerbörslichen Kurse an, so notiert der Kurs nach dem jüngsten Ölschock abermals auf diesem Niveau. Beim Blick auf den Chart der Apple Aktie fällt auf, dass sich die 200-Tagelinie direkt unter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung