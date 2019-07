Apple-Aktie: Haben die Bullen noch weitere Pfeile im Köcher?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Für die Apple-Aktie beginnt die neue Woche mit Kursverlusten. Am Montag büßte das Papier des iPhone-Konzerns rund 2 Prozent an Wert ein und notiert nun bei 200,02 US-Dollar. Dennoch hat sich das Chartbild in den vergangenen Wochen spürbar aufgehellt. Die Verkaufswelle, die im Mai über die Aktie hereinbrach, wurde Anfang Juni gestoppt und anschließend eine neue Aufwärtsbewegung gestartet. Der Kurs verläuft ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



