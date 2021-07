Apple-Aktie: Gewinnprognosen für das erste Quartal übertroffen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple hat nicht nur die Gewinnprognosen für das erste Quartal übertroffen, sondern auch eine weitere Schwelle im S&P 500 durchbrochen: Bargeld.

Der Tech-Sektor-Gigant beendete die drei Monate bis März 2021 mit Barmitteln und Investitionen in Höhe von 204 Milliarden Dollar. Das ist ein Anstieg von fast 5% in einem Monat und hält Apple mit Abstand auf Platz 1 im S&P 500, was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



