Apple Aktie: Gerüchte über Renault Partnerschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Das Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) Car-Projekt heizt den Markt weiter an, allerdings nicht direkt die Apple-Aktie. Seit einiger Zeit arbeitet das Unternehmen aus Cupertino an einem vollautonomen Elektroauto, scheint aber bisher nicht den richtigen Partner unter den Autoherstellern gefunden zu haben.

Bis vor wenigen Tagen schien die Vereinbarung mit HyundaiMotor Company Ltd. (OTC:HYMTF) wie eine beschlossene Sache. Das südkoreanische Unternehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung