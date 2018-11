Apple-Aktie: Geht es jetzt wieder nach oben?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple konnte am Freitag mit einem Plus aus dem Handel gehen. Das verbessert das Bild der Aktie des Kult-Unternehmens wieder etwas, nachdem der Wert in den vergangenen vier Wochen um mehr als 11 % nach unten gelaufen war. Nun allerdings könnte das Ende der Abwärtsbewegung erreicht worden sein. Interessant für Chartanalysten ist hier der aussagekräftigere US-Markt. Denn hier kämpft die Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.