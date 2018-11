Apple-Aktie: Gehen jetzt die Alarmglocken an?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple ist am Freitagabend deutscher Zeit an den US-Börsen weiter nach unten gerutscht. Jetzt wird es vor allem aus der Perspektive kurzfristig denkender Chartanalysten spannend. Denn die Marke von 200 Dollar, die nach unten hin eigentlich eine Unterstützung darstellen soll, muss nun halten, so die Auffassung der Experten.

Zumindest sollte der Titel nicht deutlich darunter rutschen, sonst würde hier ein kleines Negativ-Signal

Ein Beitrag von Frank Holbaum.