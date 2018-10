Apple-Aktie: Ein Fest für Long-Investoren, oder?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Aktie von Apple hat in den vergangenen Tagen wie auch an dieser Stelle mehrfach beschrieben eine Seitwärtsbewegung eingeschlagen. Dies gilt unter Charttechnikern nicht als bedenklich, insofern der Wert sich übergeordnet in einem charttechnischen Aufwärtstrend befindet. Bei der aktuell erreichten Kurshöhe allerdings gilt es die runde Hürde von 200 Euro zu überwinden, um den nächsten Schritt zu machen. Dies ist ggf. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.