Apple-Aktie: Evakuierung wegen weißen Pulver!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Ein Teil des Hauptsitzes von Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) in Cupertino, Kalifornien, musste am Dienstag evakuiert werden, nachdem ein Umschlag mit einem weißen Pulver entdeckt worden war.

Was geschah: Der Vorfall ereignete sich laut einem Bericht von Apple Insider in der Sektion 8 des Apple Parks. Luftaufnahmen, die von NBC Bay Area veröffentlicht wurden, zeigen dem Bericht zufolge die Einsatzkräfte in Schutzanzügen vor ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung