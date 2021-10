Apple-Aktie: Erwischt es jetzt auch Apple?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Sehr zur Freude der Anleger ging die Chipkrise bisher weitgehend an Apple vorbei. Das könnte sich aber schon bald ändern, zumindest sprechen dafür aktuelle Gerüchte. „Bloomberg“ will in Erfahrung gebracht haben, dass die Produktionsziele für das iPhone 13 aufgrund fehlender Bauteile nach unten korrigiert werden mussten.

So soll ursprünglich mit der Fertigung von 90 Millionen Einheiten im laufenden Quartal gerechnet worden sein, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung