Apple Aktie: Erwarten Sie “größere Dinge” mit Apples iPhone 14!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Das iPhone 14 Lineup von Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) wird im nächsten Jahr wahrscheinlich ein komplettes Redesign erfahren und die Kunden können neue Einsteiger- sowie Pro-Modelle erwarten, so Mark Gurman, ein führender Apple-Beobachter.

Was passiert ist

Die relativ geringfügigen Änderungen an der iPhone-13-Serie in diesem Jahr deuten darauf hin, dass die Apple-Ingenieure hinter den Kulissen an “größeren Dingen”arbeiten, so Gurman in der neuesten Ausgabe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung