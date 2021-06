Apple Aktie: Epischer Prozess?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Rechtliche Dokumente, die von “Fortnite” Videospiel-Entwickler Epic Games Inc. veröffentlicht wurden, enthüllten, dass ein leitender Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) die Abwehrmaßnahmen des App Stores gegen böswillige Akteure mit dem “Mitbringen eines Plastik-Buttermessers zu einer Schießerei” verglich, berichtete die Financial Times am Mittwoch.

Epic Games zitierte die Anekdote, die auf internen Dokumenten basierte, die Eric Friedman, Leiter von Apples Fraud Engineering Algorithms and ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung