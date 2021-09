Apple-Aktie: Epic Games will Rechtsstreit gegen Apple fortsetzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Epic Games, der Hersteller von “Fortnite”, plant, gegen ein Gerichtsurteil in seinem Kartellverfahren gegen Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) Berufung einzulegen, berichtete Reuters am Sonntag unter Berufung auf ein juristisches Dossier.

Ein Bundesrichter fällte am Freitag eine gemischte Entscheidung, die den Tech-Giganten aus Cupertino, Kalifornien, in vielen Punkten begünstigte, aber sagte, Apple müsse einige Regeln für Entwickler lockern.

Das Urteil erlaubt es dem iPhone-Hersteller,



