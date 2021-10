Apple-Aktie: Einnahmen durch die Energiekrise in China gefährdet?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple, Inc. (NASDAQ:AAPL) Aktien sind in den letzten drei Monaten hinter dem Markt zurückgeblieben, da die Anleger versuchen zu bestimmen, wie groß das Problem der Unterbrechung der Lieferkette für den iPhone-Hersteller sein wird. Eine Energiekrise in China könnte dem Geschäft von Apple letztlich mehr schaden als die anhaltende Halbleiterknappheit.

Am Montag sagte Wamsi Mohan, Analyst der Bank of America, dass China in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung