Apple-Aktie: Eine Kampange zur CO2 Einsparung!

Das sollten Sie wissen! Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) Store-Kunden in Paris, Berlin und London wurden kürzlich mit einer interessanten Guerilla-Marketing-Kampagne konfrontiert, bei der Werbung auf den Telefonen im Store angezeigt wurde. Worum geht es in der Kampange? Die Strategie drehte sich darum, einen Trend zu automatisieren, der bei der Generation Z beliebt, bei älteren Generationen aber weitgehend unbekannt ist und es… Hier weiterlesen