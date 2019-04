Apple Aktie: Echte Champions kommen zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Dafür, dass Schwarzseher dem Apple-Konzern gelegentlich eine lange Talfahrt prophezeien, schlägt sich die Apple-Aktie mehr als gut: Apple habe den Konkurrenten Microsoft an der NASDAQ erneut überholt, berichtete das IT-Nachrichten-Portal „heise online“ am Donnerstag. Das Kopf-an-Kopf-Rennen mit Softwaregigant Microsoft habe der Konzern in den letzten Tagen mehrmals für sich entschieden. Auch der „Billionenbörsenwert“ sei schon wieder in Reichweite.

Börsenkrone für Apple

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.