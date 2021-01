Apple Aktie: Durch die Decke!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Es kann vorkommen, dass ein guter Ergebnisbericht nicht zu einer Rallye bei einer Aktie führt. In diesem Sinne ist Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) die PreMarket Prep Aktie des Tages.

Großartige Woche vor dem Bericht

Apple hatte eine seiner besten Wochen in der letzten Woche und das Momentum übertrug sich in die Montagssitzung. Die Aktie beendete die Sitzung am 15. Januar bei $127,14 und beendete ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung