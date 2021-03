Apple Aktie: Dreht auf, um 3 Billionen Dollar Marktkapitalisierung zu erreichen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Inc.(NASDAQ:AAPL) könnte eine Marktkapitalisierung von $3 Billionen erreichen, $1 Billion mehr als die aktuelle Marktkapitalisierung, sobald Apple-Autos auf den Markt kommen.

Am Freitag schätzte der Citigroup-Analyst Jim Suva, dass das in Kalifornien ansässige Unternehmen Apple seine Marktkapitalisierung in den kommenden Jahren um 50% steigern könnte, je nachdem, wie es in den Markt für Elektrofahrzeuge einsteigt. Der Analyst gab zwei Szenarien ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung