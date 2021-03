Apple Aktie: Dieses Augmented-Reality-Headset wurde gerüchteweise angekündigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Ein gerüchteweise angekündigtes Augmented-Reality-Headset von Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) wird laut dem Analysten Ming-Chi Kuo eine Eye-Tracking-Technologie für Benutzereingaben enthalten, wie Apple Insider am Freitag berichtete. Der Analyst, der den von Tim Cook geführten Tech-Giganten verfolgt, enthüllte, dass das AR-Headset mit einem Sender und einem Empfänger ausgestattet sein wird, um Augenbewegungen in Verbindung mit entsprechenden physischen Informationen zu verfolgen, so Apple Insider. Kuo ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



