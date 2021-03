Apple Aktie: Dieser Rabatt für kleine Unternehmen trägt nur zu 2,7 % zum Umsatz bei!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die jüngsten Schritte von Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) und Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL), die App-Store-Gebühren für kleine Entwickler zu kürzen, werden nach neuen Schätzungen des App-Analyseunternehmens Sensor Tower keinen signifikanten negativen Einfluss auf die Einnahmen der Tech-Giganten haben. Google hätte nur 587 Millionen Dollar oder etwa 5 % der von Sensor Tower geschätzten 11,6 Milliarden Dollar an Google-Play-Gebühren für das Jahr 2020 verpasst,



