Apple-Aktie: Diese Signale sollten Sie kennen!

Apple ist und bleibt ein Kultunternehmen, auch an den Börsen. Nur momentan schwanken die Kurse erheblich. Dies könnte eine Gefahr darstellen, meinen einige Analysten. Andere sehen darin jetzt eine enorme Chance auf neue Rekordkurse. Im Einzelnen: Am Donnerstag reagierten die Märkte erneut mit Abschlägen auf die recht dünne Nachrichtenlage, sofern es um Substanzinformationen geht. Die Aktie taumelt derzeit am Rande der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.