Apple Aktie: Details zur nächsten Dividende!

Wie sieht es eigentlich mit der nächsten Dividende bei Apple aus? Dazu teilte das Unternehmen, dass das „board of directors“ Details dazu beschlossen hat. Und zwar soll die Quartalsdividende um 7% auf 22 Cents je Aktie steigen. Die Dividende soll am 13. Mai = kommende Woche Donnerstag gezahlt werden. Wer die Dividende erhalten möchte, muss die Apple Aktie am 10. Mai ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



