Apple-Aktie: Deswegen schlafen Anleger gut!

Vor 10 Jahren hat Tim Cook, CEO von Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), die Nachfolge von Steve Jobs angetreten.

In den letzten 10 Jahren hat sich Cook als der beste CEO der Welt etabliert, sagte Gene Munster von Loup Ventures am Dienstag in der CNBC-Sendung "The Exchange". Cook sei in der Lage gewesen, die Apple-Kultur beizubehalten, die darin besteht, bereichernde Produkte herzustellen und gleichzeitig ...



