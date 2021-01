Apple Aktie: Deal mit Hyundai für EV?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Inc (NASDAQ:AAPL) und Hyundai Motor Company (OTC:HYMTF) könnten unbestätigten Berichten zufolge eine Partnerschaft eingehen, um ab etwa 2024 Elektrofahrzeuge in den USA zu produzieren.

Was passiert ist

Der Deal zwischen den beiden Unternehmen könnte bereits im März unterzeichnet werden, berichtete Reuters am Sonntag – unter Berufung auf Südkoreas IT News.

Die lokale Zeitung aktualisierte ihren ursprünglichen Bericht und entfernte Details in Bezug ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



