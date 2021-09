Apple Aktie: Cramer sieht Apple und diese Aktien als guten Kauf in der Krise!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

CNBC-Moderator Jim Cramer sagte, langfristige Investoren sollten Aktien von Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN), Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) und Salesforce.com Inc. (NYSE:CRM) kaufen, da diese “wirklich erstklassigen” Aktien eine Kaufgelegenheit inmitten des Rückgangs darstellen.

“Amazon wird automatisieren. Apple wird einen Weg finden, alle Telefone zu bauen, die es braucht. Benioff wird alle Unternehmen kaufen, die Salesforce braucht, um wettbewerbsfähig zu bleiben, so wie er ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung