Apple Aktie: Chipknappheit bedroht iPhone 12!

Apple Inc (NASDAQ:AAPL) sieht sich mit einem Mangel an Chips konfrontiert, die für die Energieverwaltung im iPhone verwendet werden, berichtete Bloomberg am Mittwoch.

Was geschah

Die Lieferengpässe könnten die Fähigkeit des von Tim Cook geführten Unternehmens beeinträchtigen, die Urlaubsnachfrage nach seinem Flaggschiff-Smartphone zu befriedigen. Leute, die sich in der Angelegenheit auskennen, sagten Bloomberg, dass der Technikgigant mit Sitz in Cupertino Vorrang vor anderen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



