Apple Aktie: Canalys sieht Mac-Auslieferungen im 3. Quartal um 14,4 % wachsen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Canalys geht davon aus, dass Apple Inc.(NASDAQ:AAPL) im dritten Quartal des Jahres 2011 7,82 Millionen Macs ausgeliefert hat, was einem Anstieg von 14,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und einen Marktanteil von 9,3 % gegenüber 8,5 % im dritten Quartal 2012 bedeutet, berichtet 9 to 5 Mac.

Apple ist der viertgrößte PC-Hersteller hinter Lenovo Group Ltd (OTC:LNVGY), Hewlett Packard Enterprise Co (NYSE:HPE), ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung