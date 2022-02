Apple-Aktie: Die Bullen zeigen eine gute Reaktion und schließen das Eröffnungs-Gap!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Apple-Aktie ist im Zuge der zunehmenden geopolitischen Spannungen und wegen der Aussicht auf steigende Zinsen ebenfalls unter Druck geraten. Am Donnerstag hat Wladimir Putin das wahrgemacht, was viele befürchtet haben und einen Angriffskrieg auf die Ukraine befohlen. Das sorgt für weltweites Entsetzen und schickt die Börsen auf Talfahrt. Erstaunlicherweise zeigen sich die großen US-Indizes in diesem Moment relativ stabil.

