Apple Aktie: Die Bullen sind noch nicht satt!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Bullen haben es endlich geschafft und den Kurs der Apple-Aktie über das im Oktober 2018 bei 233,47 US-Dollar ausgebildete Allzeithoch ansteigen lassen. Am Freitag profitierte auch Apple von der positiven Stimmung der Anleger und stieg auf ein neues Allzeithoch an. Dieses wurde am Montag noch einmal leicht überschritten, sodass die neue Höchstmarke nun bei 238,13 US-Dollar liegt.

Die im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung